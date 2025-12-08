Кто предлагает лучшие автомобили: эксперты назвали недорогих фаворитов

Эксперты назвали своих фаворитов в исследовании самых надежных автомобилей 2025 года. В соответствующем рейтинге доминируют производители недорогих машин. Лучших выбирали по многим параметрам.

Видео дня

О результатах исследования рассказали на сайте Consumer Reports. Каждый производитель в рейтинге, который вошел в топ-10, отличается более высокой надежностью и другими важными потребительскими качествами в сравнении с остальными брендами.

Лучшие автомобили 2025 года от Consumer Reports:

Toyota; Subaru; Lexus; Honda; BMW; Nissan; Acura; Buick; Tesla; Kia.

Интересно, что в рейтинге среди новых машин доминируют производители недорогих массовых моделей. Этими автомобилями владельцы довольны больше всего. Учитывали также безопасность и результаты тестов.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Tesla вывела на рынок свою самую дешевую модель, которая получила необычное оснащение.