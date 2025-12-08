УкраїнськаУКР
Кто предлагает лучшие автомобили: эксперты назвали недорогих фаворитов

Эксперты назвали своих фаворитов в исследовании самых надежных автомобилей 2025 года. В соответствующем рейтинге доминируют производители недорогих машин. Лучших выбирали по многим параметрам.

О результатах исследования рассказали на сайте Consumer Reports. Каждый производитель в рейтинге, который вошел в топ-10, отличается более высокой надежностью и другими важными потребительскими качествами в сравнении с остальными брендами.

Лучшие автомобили 2025 года от Consumer Reports:

  1. Toyota;
  2. Subaru;
  3. Lexus;
  4. Honda;
  5. BMW;
  6. Nissan;
  7. Acura;
  8. Buick;
  9. Tesla;
  10. Kia.
Интересно, что в рейтинге среди новых машин доминируют производители недорогих массовых моделей. Этими автомобилями владельцы довольны больше всего. Учитывали также безопасность и результаты тестов.

