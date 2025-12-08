Кто предлагает лучшие автомобили: эксперты назвали недорогих фаворитов
Эксперты назвали своих фаворитов в исследовании самых надежных автомобилей 2025 года. В соответствующем рейтинге доминируют производители недорогих машин. Лучших выбирали по многим параметрам.
О результатах исследования рассказали на сайте Consumer Reports. Каждый производитель в рейтинге, который вошел в топ-10, отличается более высокой надежностью и другими важными потребительскими качествами в сравнении с остальными брендами.
Лучшие автомобили 2025 года от Consumer Reports:
- Toyota;
- Subaru;
- Lexus;
- Honda;
- BMW;
- Nissan;
- Acura;
- Buick;
- Tesla;
- Kia.
Интересно, что в рейтинге среди новых машин доминируют производители недорогих массовых моделей. Этими автомобилями владельцы довольны больше всего. Учитывали также безопасность и результаты тестов.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Tesla вывела на рынок свою самую дешевую модель, которая получила необычное оснащение.