Кто остановился с нарушением? Тест на знание ПДД

Правила дорожного движения - это не просто формальность, а основа безопасности на дорогах. Особенно важно знать нюансы относительно остановки и стоянки транспортных средств, ведь именно они часто становятся причиной аварийных ситуаций или пробок.

Видео дня

Неправильная остановка может создать препятствия для общественного транспорта, пешеходов или даже специальной техники. Поэтому водителям стоит не только помнить основные требования ПДД, но и регулярно проверять свои знания. Один из таких тестов предлагает канал "За правилами". Он предлагает водителям определить, кто остановился с нарушением.

Задания по ПДД относительно стоянки и остановки

На картинке, рассматриваемой в тесте, показаны три автомобиля: белый, синий и зеленый. Задача - выбрать, кто из них припарковался с нарушением правил. Варианты ответов разнятся: от одного нарушителя до всех трех. Но для правильного выбора нужно знать конкретные нормы из ПДД, в частности - пункт 15.9.

Начнем с водителя белого автомобиля. Он остановился вблизи остановки маршрутного транспорта, обозначенной дорожным знаком. В соответствии с ПДД, запрещено останавливаться ближе чем за 30 метров до такого знака с обеих сторон, если нет посадочной площадки. Следовательно, водитель белого авто действительно нарушил правила.

Объяснение теста по ПДД

В свою очередь, водители синего и зеленого автомобилей остановились в зоне выполнения дорожных работ. Согласно с теми же правилами, стоянка в таких зонах запрещена, если она создает препятствия технологическому транспорту. Это означает, что и эти двое водителей также не соблюли требования.

Ответ на тест по ПДД относительно стоянки и остановки

Таким образом, правильный ответ в этом тесте - вариант под номером шесть: все трое водителей нарушили правила.

Такой тест еще раз напоминает, что внимательность к деталям ПДД может не только уберечь от штрафов, но и повысить общую безопасность на дорогах.

OBOZ.UA предлагает водителям пройти еще один тест, чтобы определить, понимают ли они, кто из владельцев ТС нарушает правила дорожного движения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.