Кто нарушит правила? Задание на знание ПДД

Даже обыденная на первый взгляд ситуация на дороге, где никто никого не подрезает и не перекрывает путь, может быть аварийно опасной. Все из-за мелких нарушений ПДД, которые могут допускать водители.

Сможете ли вы определить, какой из водителей в такой ситуации нарушает? Попробуйте проверить свои знания с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами участок дороги, по которому прямо движутся в противоположных направлениях красный грузовик и синяя легковушка, а сбоку поворачивает направо зеленый трактор. Кто из них в этой ситуации является нарушителем:

только водитель трактора; только водитель грузовика; водитель трактора; легкового автомобиля и грузовика; никто не нарушит; все водители нарушат правила.

Конечно, сначала здесь нужно обратить внимание на знаки. На картинке перед нами есть знак 2.3 "Главная дорога". Однако, разобраться в этой ситуации он не поможет никак. А вот знак 5.3 "Дорога для автомобилей" в этой ситуации как раз будет решающим. В соответствии с пунктом 27.2 действующих ПДД, под этим знаком запрещается:

а) движение тракторов, самоходных машин и механизмов;

б) движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);

в) остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.38 или 6.15;

г) разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

ґ) движение задним ходом;

д) учебная езда.

Следовательно, водитель трактора, который собирается свернуть на дорогу для автомобилей, точно нарушит этим требования знака. Так же, как и водитель грузовика, который уже едет по этой дороге, двигаясь в третьей полосе прямо.

Но не нарушает ли здесь и водитель синей легковушки? Чтобы разобраться с ним, обратимся к пункту 11.2 ПДД. В нем говорится, что на дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом. Поворота налево перед синей машиной мы не видим вообще, а значит ее водитель решил проехаться в крайней левой полосе вопреки правилам, хотя разрешенные для него полосы движения остаются полностью свободными. А это значит, что и синий водитель здесь является нарушителем.

Итак, в этой задаче все трое водителей движутся вопреки требованиям ПДД. То есть правильным вариантом ответа на эту задачу является шестой.

