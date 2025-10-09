Кто нарушит правила? Тест для водителей

Тесты по ПДД помогают поддерживать внимательность, мыслить логически в реальных ситуациях и предотвращать ошибки, которые на дороге могут стоить слишком дорого. Даже опытным водителям стоит время от времени проходить такие задания.

Предлагаем тест для проверки внимательности и знания правил. Попробуйте определить, какой водитель нарушит правила в изображенной ситуации.

Водитель какого автомобиля нарушит правила в изображенной ситуации?

водитель синего грузовика, водитель красного автомобиля, оба нарушат, никто не нарушит ПДД.

Объяснение

Имеем участок дороги и три автомобиля на нем. Желтый стоит сломанный на месте, а водители грузовика и красного автомобиля намерены повернуть направо. Давайте разберем действия каждого.

Водитель грузовика поворачивает на дорогу, где в месте въезда есть полоса для разгона. Он сначала поворачивает на эту полосу, а уже потом вливается в транспортный поток. И делает все так, как этого требуют правила дорожного движения, а именно пункт 10.8. Здесь лишь стоит добавить, что вливаясь в поток, нужно уступить дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по этой дороге.

В этом же пункте 10.8 также говорится о выезде с дороги, где в месте съезда есть полоса торможения. Соответственно, водитель красного автомобиля перед поворотом направо должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней.

Водитель этого не делает, потому что физически не может свернуть на полосу торможения, ведь она занята желтым автомобилем, который сломался и делает невозможным съезд.

Для таких случаев существует пункт 10.6 ПДД, который позволяет поворачивать не из крайнего положения на проезжей части, если транспортное средство не может это сделать из-за своих габаритов или других причин, например, из-за неподвижного препятствия. Главное, чтобы водитель красного автомобиля не создавал препятствий и опасности для других участников движения и делал все максимально осторожно.

Поэтому правильный ответ – вариант №4.

