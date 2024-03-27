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Кто нарушил правила? Непростая задача по ПДД с объяснением

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
60
Кто нарушил правила? Непростая задача по ПДД с объяснением

Пренебрежение правилами дорожного движения часто приводит к возникновению аварийных ситуаций. Только неукоснительное соблюдение ПДД является залогом безопасного вождения. А лучший способ чувствовать себя более уверенно на дороге – это постоянная практика и регулярная тренировка в теоретических вопросах.

Попытайтесь проверить знания с помощью интересного теста. Кто из водителей нарушил правила в этой ситуации?

Условия задачи

Водитель какого автомобиля нарушил ПДД?

  1. Желтого
  2. Белого
  3. Синего

Объяснение

Левая полоса к перекрестку имеет только одно направление – это поворот налево. Водитель желтого авто обязан вернуть. Тогда возникает вопрос: а чья это полоса? Выходит, что это полоса белого автомобиля, и в данном случае виноват будет именно он.

Кто нарушил правила? Непростая задача по ПДД с объяснением

Для того чтобы не возникало подобных ситуаций, и водители сразу понимали, кто куда должен вернуть, логичнее было бы установить такой знак или нанести соответствующую разметку.

Кто нарушил правила? Непростая задача по ПДД с объяснением

Правильный ответ

Виноват водитель белого автомобиля.

Ранее OBOZ.UA отмечал, что сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и дорожными знаками и являются обязательными для выполнения. Как быстро разобраться в жестах – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, по какой траектории правильно совершить разворот на перекрестке.

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