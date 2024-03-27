Кто нарушил правила? Непростая задача по ПДД с объяснением

Пренебрежение правилами дорожного движения часто приводит к возникновению аварийных ситуаций. Только неукоснительное соблюдение ПДД является залогом безопасного вождения. А лучший способ чувствовать себя более уверенно на дороге – это постоянная практика и регулярная тренировка в теоретических вопросах.

Попытайтесь проверить знания с помощью интересного теста. Кто из водителей нарушил правила в этой ситуации?

Условия задачи

Водитель какого автомобиля нарушил ПДД?

Желтого Белого Синего

Объяснение

Левая полоса к перекрестку имеет только одно направление – это поворот налево. Водитель желтого авто обязан вернуть. Тогда возникает вопрос: а чья это полоса? Выходит, что это полоса белого автомобиля, и в данном случае виноват будет именно он.

Для того чтобы не возникало подобных ситуаций, и водители сразу понимали, кто куда должен вернуть, логичнее было бы установить такой знак или нанести соответствующую разметку.

Правильный ответ

Виноват водитель белого автомобиля.

Ранее OBOZ.UA отмечал, что сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и дорожными знаками и являются обязательными для выполнения. Как быстро разобраться в жестах – читайте в материале.

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