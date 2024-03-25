По какой траектории правильно совершить разворот на перекрестке: задачи по ПДД

Перед началом движения или изменением направления водитель должен убедиться, что маневр будет безопасным и не создаст помех другим участникам движения. Неукоснительное соблюдение ПДД – основное условие безопасности на дороге, поэтому водителю для улучшения навыков всегда необходимы теория и практика.

Попробуйте проверить знания ПДД с помощью интересного теста. По какой траектории правильно совершить разворот на перекрестке?

Условия задания

По какой траектории водителю разрешено совершить поворот?

Траектория 1

Траектория 2

Объяснение

Пункт 10.5 ПДД устанавливает, что поворот следует выполнять так, чтобы при выезде из пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения. При этом при повороте справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо.

Примечательно, что в соответствии с пунктом 10.4 ПДД водитель, совершающий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части – и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий поворот налево, должен дать дорогу попутным транспортным средствам, которые двигаются впереди него и выполняют разворот.

Правильный ответ

Водитель может совершить поворот по второй траектории.

Также OBOZ.UA публиковал хитрое задание о пересечении перекрестка.

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