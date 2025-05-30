Кто нарушает правила, выполняя разворот? Задание по ПДД

Нарушение правил разворота – одно из самых типичных и одновременно самых опасных нарушений, которое ежедневно фиксируют на перекрестках. Четкое понимание дорожной разметки, сигналов светофора и логики пересечения трамвайных путей – это не только вопрос экзамена, а реальная гарантия безопасности.

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Тесты по ПДД позволяют отработать сложные ситуации. Именно поэтому регулярная проверка знаний – не формальность, а важная составляющая ответственного вождения. Предлагаем проверить себя непростым заданием. Посмотрите на изображение и попробуйте определить, нарушает ли кто-то правила?

Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя разворот?

Водитель синего автомобиля; Водитель желтого; Оба нарушают; Оба не нарушают правила.

Объяснение

Оба водителя намерены выполнить разворот и включили левые указатели поворота – это правильно. Обращаем внимание: на перекрестке установлен светофор, и его сигнал сейчас позволяет обоим водителям выполнить разворот.

Но разница заключается в том, что:

водитель синего автомобиля разворачивается с трамвайного пути попутного направления, который находится на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств;

водитель желтого автомобиля выполняет разворот с крайней левой полосы проезжей части.

Так кто из них действует правильно?

Обращаемся к пункту 11.8 Правил дорожного движения, в котором сказано:

"Поворот налево или разворот должен выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками или разметкой".

В нашем случае другой порядок движения предусмотрен дорожной разметкой 1.18, которая указывает, что поворот налево и разворот надо выполнять с крайней левой полосы, а не с трамвайных путей.

Если бы этой разметки не было, то водитель синего автомобиля действовал бы правильно (при условии отсутствия дополнительных знаков о направлениях по полосам).

Но поскольку разметка есть, то именно водитель синего автомобиля нарушает правила.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1.

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