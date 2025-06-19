Кто нарушает правила? Тест по ПДД

Знание правил дорожного движения - это не просто требование, а залог безопасности всех участников дорожного движения. Каждый водитель ежедневно сталкивается с ситуациями, где требуется точная оценка дорожной обстановки и знания ПДД.

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Нарушение правил, даже неосознанное, может привести к авариям, травмам и ответственности перед законом. Именно поэтому постоянное обновление знаний - важная часть культуры вождения. Один из способов проверить себя - это тематические тесты, которые сейчас набирают популярность в сети.

Один из таких тестов опубликовал канал "По правилам", который регулярно анализирует типичные дорожные ситуации. Пользователям предложили подумать, кто из водителей в смоделированной ситуации нарушает правила.

Тест на знание ПДД по обгону

На картинке - мост, четыре автомобиля, маневры и неоднозначные действия водителей. Надо выбрать из четырех вариантов ответа:

нарушает водитель желтого авто, нарушает красный, нарушают оба не нарушает никто.

Разбор теста по ПДД

Начнем с разбора действий водителей. Водитель белого автомобиля движется прямо - никаких нарушений. Водитель красного авто начал обгон, включив левый поворот. Хотя обгон - опасный маневр, и в большинстве случаев запрещен на мостах, путепроводах и эстакадах, в данном случае обгон выполняется под мостом, а не на нем - следовательно, формально не запрещен.

Что касается желтого автомобиля, водитель движется по двухполосной дороге в одном направлении и не выезжает на встречную полосу. Следовательно, его действия классифицируются не как обгон, а как опережение, что разрешено на этом участке дороги. Таким образом, оба водителя выполнили разрешенные маневры и не нарушили ПДД.

Ответ на тест по ПДД

Такой анализ подчеркивает важность точного знания правил и понимания нюансов дорожной ситуации. Тесты вроде этого помогают водителям отточить свое внимание, избегать ошибочных суждений и снижать риски на дорогах. Даже опытным водителям стоит регулярно проверять свои знания - ведь от них зависит не только личная безопасность, но и безопасность других.

OBOZ.UA предлагает водителям проверить знания о правилах остановки и стоянки.

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