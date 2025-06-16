Кто нарушил правила, осуществив остановку? Задание по ПДД

Знание правил дорожного движения – это не просто требование, а гарантия безопасности для всех участников дорожного движения. Особенно важно понимать нюансы таких пунктов, как остановка и стоянка, ведь неправильное расположение автомобиля может мешать другим водителям, пешеходам или даже сделать невозможным проезд спецтехники.

Видео дня

В городских условиях вопрос правильной парковки стоит особенно остро. Часто водители пренебрегают правилами из-за спешки или неосведомленности, что приводит к штрафам или даже аварийным ситуациям. Один из таких примеров разобран в новом задании на канале "По правилам".

Тест по ПДД относительно правил остановки и стоянки

Зрителям предлагают определить, кто из водителей нарушил ПДД, остановив авто на конкретном участке дороги. На картинке видны три машины - белая, зеленая и синяя - которые остановились в разных местах. Варианты ответов предполагают, что правила могли нарушить один, два или все водители. Это задание иллюстрирует типичную ситуацию на дорогах, которую нужно уметь распознать и правильно оценить.

Первый из нарушителей - водитель белого автомобиля. Он остановился возле остановки общественного транспорта, обозначенной знаком 5.45.1. В соответствии с пунктом 15.9 ПДД, такая остановка разрешена не ближе чем за 30 метров от остановки с обеих сторон дороги, если отсутствует специальная площадка. Таким образом, действия этого водителя противоречат правилам и создают препятствия для маршрутных транспортных средств.

Подсказка к тесту по ПДД

Анализируя действия других двух водителей, можно увидеть, что синий и зеленый автомобили остановились в зоне выполнения дорожных работ. Согласно с тем же пунктом ПДД, остановка в пределах 10 метров от места проведения ремонтов или непосредственно в зоне таких работ запрещена, если она препятствует специализированной технике. В этой ситуации их действия также являются нарушением.

Ответ на тест по ПДД относительно остановки и стоянки

Таким образом, все трое водителей - белого, зеленого и синего авто - допустили нарушение правил остановки. Правильный ответ на задание - вариант №6: "Все нарушают правила".

Подобные учебные задания помогают водителям лучше запомнить ПДД и избегать подобных ошибок в реальных ситуациях.

Напоминаем: внимательность на дороге - это обязанность каждого участника движения. Соблюдение правил не только обезопасит вас, но и создаст комфорт и безопасность для других.

OBOZ.UA предлагает водителям еще один тест, где придется признать, кто из водителей имеет преимущество на дороге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.