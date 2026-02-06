Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Тесты на знание правил дорожного движения – эффективный способ сформировать правильное мышление за рулем. Они помогают научиться анализировать дорожную обстановку, обращать внимание на знаки и разметку, а также быстро принимать решения.

Особенно полезны тесты с подвохом, где ответ зависит от внимательности к деталям. Поэтому внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, кто нарушает правила.

Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя поворот налево?

водитель желтого автомобиля; водитель красного; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Водитель желтого автомобиля поворачивает налево с включенным левым указателем поворота. Водитель красного также выполняет поворот налево. Включил ли он поворотник – на схеме не видно, но предположим, что да.

Ключевую роль в этой задаче играет дорожный знак. Это знак "Место для разворота", который относится к группе информационно-указательных. Обычно такие знаки ничего не запрещают, однако именно этот имеет дополнительную запрещающую функцию – он запрещает поворот налево, позволяя только разворот.

Итак, водитель желтого автомобиля нарушает правила, ведь вместо разворота выполняет поворот налево. Разметка в месте разворота меняется: двойная сплошная переходит в сплошную с прерывистой со стороны желтого автомобиля, что позволяет ему выполнить именно разворот.

Относительно водителя красного автомобиля – с его стороны разметка остается сплошной, а ее пересечение запрещено. То есть выполняя поворот налево, он также нарушает правила.

Таким образом, правильный ответ – 3. Оба водителя нарушают правила.

