Кто нарушает правила на кольце? Задания на знание ПДД

Перекресток с круговым движением – это особый вид пересечения дорог, пользоваться которым нужно по своим специфическим правилам. Но хорошо ли вы помните, какие пункты ПДД регулируют такое движение?

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Ваши знания можно проверить с помощью теста, опубликованного на YouTube-канале "За! Правилами". Ваша задача – внимательно изучить описанную на изображении дорожную ситуацию и ответить, водитель какого автомобиля в заданных условиях нарушает правила?

На картинке с задачей мы видим перекресток с круговым движением. К нему подъехали три машины, водители которых планируют действовать по-разному. Водитель белого микроавтобуса хочет развернуться на 180 градусов. Водитель красного автомобиля – начать двигаться по кольцу. А водитель синей машины – съехать с этого же кольца. Кто из них нарушает требования ПДД? Вот какие могут быть варианты ответов.

водитель белого авто; белого и синего авто; водитель красного автомобиля; водитель синего авто; красного и белого авто; все нарушают правила.

Первыми проанализируем действия водителя белого автомобиля. Перед ним, как и перед остальными, расположен знак "круговое движение". Этот знак принадлежит к группе предписывающих и приказывает двигаться в направлении стрелочек. Выполнив задуманный разворот, водитель белого буса будет ехать против этого направления. А значит, он точно нарушит требования ПДД.

А вот далее следует упомянуть пункт 10.4 действующих Правил. Согласно ему, "перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..." Именно им руководствуется водитель красного авто, который пытается въехать на кольцо из левой полосы. Для него действует исключение из этого правила, и он нарушителем считаться не может.

Так же съезд с кольца может проходить с любой полосы. Это регулирует пункт 10.5, предусматривающий, что "выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении справа". На рисунке к задаче мы не видим никаких знаков или разметки, регулирующих направления движения по полосам. А значит, водитель синего автомобиля может съехать с кольца по указанной траектории.

Таким образом, единственным нарушителем в этой ситуации является водитель белой машины. Правильным вариантом ответа является первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на определение разрешенного направления движения для авто.

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