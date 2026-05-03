Кто может проехать? Задание для водителей

На участке дороги, где стоит много разных знаков, неопытный водитель может по-настоящему растеряться. Правильно проехать в такой ситуации поможет только четкое знание действующих ПДД, а проверить себя можно с помощью специального теста.

Задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В ней вам нужно определить, кто из водителей может без нарушения выполнить задуманный маневр. А перед нами на перекрестке находятся синее авто, водитель которого сигнализирует о повороте налево, и зеленая легковушка, которая планирует разворот. Итак, выполнить задуманное без нарушения здесь может:

водитель зеленого автомобиля; водитель синего; нарушат оба; оба не нарушат правила.

Естественно, что разбор этой ситуации начать надо со знаков. Знак 2.3 "Главная дорога" в этой ситуации нас не интересует, ведь мы не устанавливаем порядок разъезда. А вот другие знаки указывают на направление движения по полосам, а значит непосредственно влияют на ответ.

Водителю зеленой машины, который находится в крайней левой полосе, знак указывает поворачивать налево, но здесь надо добавить, что разворот в таком случае также не запрещается. А вот водителю синей машины разрешается как поворот налево, так и проезд прямо.

Впрочем, вместе с обычными синими знаками, мы также видим знак 3.23 "Поворот налево запрещен", изображенный на желтом фоне. Этот фон означает, что он является временным. А еще данный знак противоречит двум предыдущим, что вносит путаницу.

Разобраться с путаницей можно, заглянув в пункт 8.2 действующих ПДД. Согласно ему, временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками.

Таким образом получается, что ни водитель зеленой, ни водитель синей машины не имеют права повернуть налево в этой ситуации. Но при этом знак "Поворот налево запрещен" не запрещает выполнить разворот. Соответственно, водитель зеленого авто может выполнить задуманный маневр, в отличие от водителя синего. А это значит, что правильным вариантом ответа на эту задачу является первый.

