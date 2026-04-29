Можно ли повернуть направо? Задание по ПДД

Правильное выполнение маневров на дорогах с дополнительными полосами является критически важным для безопасности всех участников движения. Эта задача по ПДД подробно рассматривает сценарий, в котором водители синего и желтого автомобилей планируют осуществить поворот направо при наличии препятствия.

Согласно установленным знакам, на участке присутствуют специальные зоны для изменения скорости, которые водители обязаны использовать. Четкое понимание приоритетов и алгоритма действий позволяет определить, кто именно пренебрегает требованиями дорожной разметки и знаков.

Тест по ПДД

Чей маневр является незаконным в контексте действующего законодательства?

Варианты ответов:

Только водитель синего авто. Только водитель желтого такси. Оба нарушат правила. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор теста ПДД

На изображенном участке дороги мы видим трех участников:

Красный автомобиль, стоящий на обочине (или полосе торможения) с включенной "аварийкой".

Желтое такси, которое совершает поворот направо со своей основной полосы.

Синий автомобиль, который выезжает на главную дорогу, поворачивая направо.

Главным ориентиром здесь является дорожный знак 5.21 "Начало дополнительной полосы движения". Он указывает на наличие полосы торможения для тех, кто съезжает с дороги, и полосы разгона для тех, кто на нее въезжает.

Что говорят Правила дорожного движения? Согласно пункту 10.8 ПДД, существуют четкие инструкции по использованию таких участков:

Для съезда: если есть полоса торможения, водитель должен своевременно перестроиться на нее и только там снижать скорость.

если есть полоса торможения, водитель должен своевременно перестроиться на нее и только там снижать скорость. Для въезда: водитель должен сначала выехать на полосу разгона и, двигаясь по ней, влиться в основной поток, уступая дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по этой трассе.

Ответ на тест по ПДД

Кто же стал нарушителем? Рассматривая действия водителей через призму правил, получаем следующие выводы:

Водитель такси: при обычных условиях он должен был бы заехать на полосу торможения. Однако на его пути находится красное авто с включенной аварийной сигнализацией. Поскольку полоса заблокирована препятствием, водитель такси вынужден выполнять поворот с основной полосы, что в данной ситуации не считается нарушением из-за невозможности выполнить требование пункта 10.8.

Водитель синего авто: при въезде на дорогу он игнорирует свободную полосу разгона и пытается сразу попасть в основной поток. Для него нет никаких препятствий, которые бы мешали выполнить требования ПДД. Таким образом, его маневр является прямым нарушением.

Поэтому, в данной ситуации правила нарушает только водитель синего автомобиля.

Знание таких нюансов помогает избегать штрафов и, что гораздо важнее, предотвращать возникновение опасных ситуаций на скоростных участках дорог.

