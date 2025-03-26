Кто может проехать только в одном направлении: тест на знание ПДД

Правильно выбрать направление движения в городе – это гарантия безопасности на дорогах. Но как хорошо вы помните все соответствующие пункты ПДД ?

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Проверьте себя с помощью теста, появившегося на YouTube-канале "За! Правилами". В нем вам нужно определить, водитель какого из автомобилей имеет право проехать только в одном направлении.

На картинке мы видим перекресток, к которому с двух сторон подъехало четыре машины. С одной – желтая и красная, а с другой – белая и синяя. Проанализируйте изображение и ответьте, кто из водителей сможет проехать дальше только в одном направлении:

водитель красного автомобиля; водитель синего автомобиля; водители синего и красного автомобилей; водитель белого автомобиля; водитель желтого автомобиля; водители красных и желтых автомобилей.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что мы не знаем, куда планирует ехать дальше каждый из этих авто. Наша задача – определить только, какое оно может выбрать направление в заданных условиях. Один или несколько точно имеют право продолжить движение только одним-единственным способом.

Перекресток, к которому подъехали машины, нерегулируемый. Следовательно, ориентироваться нужно будет по знакам. Далее рассмотрим, что они рекомендуют для каждого водителя в отдельности.

Красная машина

Водитель красного автомобиля подъехал к перекрестку в левой полосе. Перед собой он видит знак 2.3 "Главная дорога" с табличкой 7.8 "Направление главной дороги", которые сообщают ему, что он находится именно на главной дороге. Как и водитель желтого авто. Таким образом, оба имеют преимущество перед белым и синим автомобилями.

Однако эти знаки не помогают определить направление движения для красного автомобиля. Это может сделать знак 5.16 "Направление движения по полосам". Он указывает, что из левой полосы можно повернуть налево. Можно подумать, что это единственное возможное направление, но на самом деле этот знак также разрешает разворот. Поэтому водителю красного автомобиля доступны два направления движения.

Желтая машина

Для желтого авто, двигающегося правее красного, этот же знак позволяет проехать вперед и вправо. Так что водитель здесь тоже может продолжить движение в двух направлениях.

Белая машина

Перед водителем белого автомобиля мы видим знак 2.1 "Дать дорогу" и табличка 7.8 "Направление главной дороги". Они тоже никак не регулируют направление движения на этом участке.

А вот расположенный ниже знак 4.5 "Движение прямо или влево" указывает, куда может проехать белая машина дальше. Также он не воспрещает разворот. То есть водитель в этой полосе имеет право двинуться вперед, повернуть налево или развернуться в этом направлении.

Синяя машина

Для водителя синего авто тоже действует знак, который теоретически позволяет движение вперед, поворот и разворот влево. Но он подъехал к перекрестку, заняв крайнюю правую полосу, а из этой полосы повернуть налево или развернуться ему не разрешает пункт 10.4 действующих ПДД. Он обязывает водителей перед поворотом или разворотом занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Исключением может быть только поворот при въезде на круговой перекресток, направление движения, определенное дорожными знаками или дорожной разметкой, или когда движение на перекрестке возможно только в одном направлении.

Ни одно из этих исключений не подходит для описанной ситуации. А значит, из крайней правой полосы водитель синего авто здесь не может повернуть направо, а также повернуть или совершить разворот налево.

Таким образом, продолжить движение только в одном направлении может лишь водитель синего автомобиля. Правилен второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто имеет преимущество при встречном разъезде.

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