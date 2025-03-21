Кто имеет преимущество при встречном разъезде: задание на знание ПДД

Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности и избегания аварийных ситуаций. Одной из важных тем для водителей является встречный разъезд в сложных дорожных условиях, в частности, когда движение затруднено препятствиями или дорожными работами. В таких ситуациях важно знать, кто имеет преимущество, чтобы избежать пробок и опасных маневров.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, водитель какого автомобиля имеет преимущество при встречном разъезде в изображенной ситуации?

Водитель какого автомобиля имеет преимущество при встречном разъезде в изображенной ситуации?

Водитель желтого автомобиля. Водитель белого автомобиля.

Объяснение

Встречный разъезд здесь затруднен из-за дорожного препятствия в виде дорожных работ, обозначенных соответствующим дорожным знаком. Кто-то из водителей точно должен уступить дорогу, ведь одновременно проехать невозможно.

Логика может подсказать, что дорогу должен дать тот, на полосе движения которого и есть это препятствие. И это правильно – так прописано в пункте 13.4 ПДД. Но еще в этом же пункте указано, что на участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск", при наличии препятствия дать дорогу должен водитель движущегося на спуск транспортного средства.

Конечно, мы не могли не обратить внимание на знак, который увидел перед собой водитель белого автомобиля. Этим знаком является 1.6 "Крутой подъем". Зрительно видно, что водитель белого автомобиля движется на подъем, а водитель желтого – на спуск.

Как мы уже выяснили, в таких ситуациях дать дорогу должен водитель, двигающийся на спуск. Итак, это водитель желтого автомобиля. Водитель белого имеет преимущество.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2.

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