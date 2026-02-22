Кто может проехать на сигнал регулировщика, тест на знание ПДД

В условиях отключений света, когда не работают светофоры, все чаще в городах можно увидеть регулировщиков, которые управляют движением на перекрестках. А значит, пришло время освежить свои знания о том, что, согласно ПДД, означают их жесты.

Видео дня

Проверить себя вам поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, какое транспортное средство может проехать перекресток при данном сигнале регулировщика. А в условиях задачи мы видим полицейского, который стоит на перекрестке, протянув выпрямленные руки в стороны. С правой стороны к нему подъезжает велосипедист, а с левой – красное авто и желтый трамвай. Все они едут прямо. Спереди к регулировщику приближается белая легковушка, водитель которой сигнализирует о повороте налево. Следовательно, сразу проедет в этой ситуации:

только белый автомобиль; трамвай и красный автомобиль; только велосипедист; все, кроме белого автомобиля; только красный автомобиль; всем движение запрещается.

Чтобы правильно растолковать сигнал, который подает регулировщик, нужно вспомнить пункт 8.8 действующих ПДД. Согласно ему, если он стоит, вытянув руки в стороны, опустив их или согнув правую руку перед грудью, это означает:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

Таким образом получается, что водителю трамвая можно ехать только прямо, но это его вполне устраивает. Велосипедисту и водителю красного автомобиля можно прямо и направо, что им также подходит. И единственный, кто должен стоять на месте и ждать другого сигнала – это водитель белого автомобиля. А значит правильным здесь является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, может ли водитель грузовика выполнить разворот.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.