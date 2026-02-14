Разрешено ли выполнить разворот? Тест на знание ПДД

Знание Правил дорожного движения – не просто требование для сдачи экзамена, а прежде всего вопрос безопасности. Именно ПДД помогают водителям быстро ориентироваться в сложных ситуациях и принимать правильные решения на дороге. Понимание нюансов маневрирования, приоритетов и ограничений уменьшает риск аварий и конфликтов между участниками движения.

Регулярное повторение правил формирует внимательность и ответственность за рулем. Поэтому попробуйте определить, можно ли в этой ситуации выполнить разворот.

Разрешается ли водителю грузового автомобиля выполнить разворот так, как это изображено на рисунке?

Разрешается; разрешается только если из-за габаритов разворот с крайней левой полосы невозможен; разрешается, уступая дорогу красному автомобилю; разрешается при условиях, указанных в ответах 2 и 3; запрещается.

Пояснение

Имеем участок дороги и два автомобиля. Водитель легкового автомобиля движется прямо, а водитель грузовика намерен выполнить разворот.

Прежде всего следует отметить, что дорожная разметка позволяет выполнить этот маневр в указанном месте. Однако водитель грузового автомобиля осуществляет разворот из крайней правой полосы, а не из крайнего левого положения, как этого требует пункт 10.4 Правил дорожного движения.

Однако из-за больших габаритов транспортного средства выполнить разворот из левой полосы водителю может быть невозможно или крайне сложно. В таком случае применяется пункт 10.6 ПДД, который позволяет отступать от требований пункта 10.4, если это не противоречит дорожным знакам или разметке и не создает опасности или препятствий для других участников движения.

Кроме того, выполняя разворот не из крайнего левого положения, водитель обязан уступить дорогу как встречным транспортным средствам, так и попутным. В этой ситуации он должен уступить дорогу водителю красного легкового автомобиля.

Следовательно, водитель грузового автомобиля может выполнить разворот только при условиях, указанных в ответах 2 и 3. Правильный вариант – 4.

