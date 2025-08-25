Кто может двигаться с наибольшей скоростью? Тест на знание ПДД

Изучение ПДД – не просто формальность перед сдачей экзамена. Это залог безопасного передвижения на дорогах. Одним из самых эффективных способов проверки знаний являются тематические тесты. Они позволяют отработать практические ситуации, закрепить теорию и научиться быстро находить правильное решение в условиях, максимально приближенных к реальным.

Поэтому предлагаем проверить себя интересным тестом. В этой ситуации нужно определить, кто может двигаться с наибольшей скоростью.

Кому разрешается движение с наибольшей скоростью? Изображенная дорога находится за пределами населенного пункта.

Водителю автобуса; Водителю автобуса и грузовика; Мотоциклисту; Водителю грузовика; Водителю грузовика и мотоциклисту; Для всех максимальная скорость является одинаковой.

Пояснение

Дорога проходит за пределами населенного пункта – это важно, ведь в населенных пунктах максимально разрешенная скорость для всех одинакова: 50 км/ч. Также дорога имеет по две полосы в одном направлении, которые отделены разделительной полосой.

Обращаемся к пункту 12.6 Правил дорожного движения. Там сказано: вне населенных пунктов автобусам, перевозящим организованные группы детей, легковым авто с прицепом и мотоциклам разрешено двигаться не быстрее 80 км/ч. Поскольку на автобусе нет знака "Дети", это ограничение его не касается, но оно распространяется на мотоциклиста – он может двигаться только до 80 км/ч.

Автобусу разрешается двигаться со скоростью не более 90 км/ч. Для грузовиков специальных ограничений нет, кроме случаев, когда они перевозят людей в кузове. Поэтому на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, разделенными разделительной полосой, грузовики (как и легковые авто) могут двигаться со скоростью до 110 км/ч.

Следовательно, наибольшая скорость в этой ситуации разрешается водителю грузового автомобиля.

Правильный ответ – вариант №4.

