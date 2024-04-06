Какой опознавательный знак должен быть на авто водителя-новичка? Задания по ПДД

Дороги общего пользования – это место, где каждый день пересекаются пути сотен тысяч человек. На их поведение могут оказывать влияние не только правила дорожного движения, индивидуальные особенности, но и стаж вождения.

Для того чтобы повысить бдительность водителей и их понимание ситуации на дороге, существуют опознавательные знаки, которые закрепляются непосредственно на транспортных средствах. Их должен понимать каждый участник дорожного движения, поэтому test_pdr.ua подготовили тестовое задание для того, чтобы вы могли проверить свои знания.

Какой из опознавательных знаков устанавливается на транспортном средстве, которым управляют водители со стажем до двух лет?

А. Знак номер 1

Знак номер 1 Б. Знак номер 2

Начинающие водители еще не наработали всех необходимых рефлексов и привычек, которые имеют опытные вожди. Поэтому они должны ездить медленнее, чтобы в случае непредсказуемой или необычной ситуации на дороге вовремя среагировать.

Знак с буквой "У" всем нам хорошо знаком, потому что мы нередко видим его на дорогах. Из-за этого, вы могли подумать, что именно он всегда красуется на начинающих автомобилях водителей, но это не так.

"Учебное транспортное средство" – это знак, чторазмещается спереди и сзади на транспортных средствах, используемых для обучения вождению. То есть обычно за рулем автомобиля, обозначенного этим знаком находится человек, еще не получивший водительское удостоверение.

Также заметим, что согласно постановлению Кабмина от 27 октября 2023 г. № 1128 теперь транспортные средства, на которых проводится обучение, должны быть обозначены знаком "Учебное транспортное средство", а не "Учебное транспортное средство". Соответственно букву "У" черного цвета меняют на букву "Н" черного цвета.

Теперь можно понять, что правильный ответ Б.

На автомобиле, которым управляет водитель со стажем до двух лет, дополнительно должен быть установлен опознавательный знак "Ограничение максимальной скорости", предупреждающий других водителей об ограничении максимальной разрешенной скорости движения для данного транспортного средства.

Это заставляет опытных участников дорожного движения относиться с пониманием к тому, что автомобиль движется довольно медленно, а также побуждает их быть внимательнее и осторожнее вблизи такого транспортного средства.

Кроме того, следует отметить, что такой же предупредительный знак также размещается на тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средствах, сельскохозяйственной технике, ширина которой превышает 2,6 м, и осуществляющих дорожную перевозку опасных грузов.

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