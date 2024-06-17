Кто из водителей должен уступить дорогу? Быстрое задание по ПДД

Водители во время движения по городу постоянно перестраиваются из полосы в полосу и поворачивают, поэтому так важно знать требования ПДД к подобным маневрам. Попытайтесь проверить себя с помощью довольно непростой задачи.

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Ее опубликовал телеграм-канал "За! Правилами". По условиям в одном направлении по дороге двигаются два автомобиля. Желтый – в правой полосе, синий – в левой. При этом водитель желтого планирует перестроиться налево, чтобы совершить разворот, а водитель синего намерен свернуть в правую полосу.

Попытайтесь объяснить и обосновать это с помощью правил, кто в такой ситуации должен уступить дорогу:

водитель синего авто; водитель желтого авто.

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует вспомнить пункт 10.3 действующих Правил дорожного движения. Он говорит, что в случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. Если менять полосу планируют одновременно два ТС, которые двигаются в одном направлении, находящийся слева водитель должен дать дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

Таким образом, правильным ответом является первый. Водитель синего авто, который двигается в левой полосе, должен уступить водителю желтой машины.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу с двигающимися к одному перекрестку авто и мотоциклом.

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