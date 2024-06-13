Кто имеет преимущество на перекрестке: задача по ПДД с легковушкой и мотоциклом

Дорожное движение – это сложная система. Она требует от водителей не только искусного владения транспортным средством, но и глубокого знания ПДД.

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Одним из важнейших аспектов ПДД является определение преимущества на перекрестке. Недавно в сети появилась нетипичная задача, которая поможет вам вспомнить правила.

Перекрестки часто становятся источником недоразумений и даже аварий. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно четко знать, кто имеет преимущество в тех или иных случаях.

Задание

Завершая разворот, мотоциклист увидел приближающийся к перекрестку автомобиль. Как ему действовать дальше?

А. Уступить дорогу приближающемуся автомобилю;

Б. Закончить маневр, пользуясь своим преимуществом;

В. Убедиться, что ему уступают дорогу, и закончить маневр.

Согласно правилам 8.7.3 о значении сигналов светофора, стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками. Поскольку мы не видим на изображении никаких знаков, кроме 2.3 Главная дорога, то мотоциклист правила не нарушает.

В то же время мы наблюдаем, что водитель видит перед собой светофор с дополнительной секцией. Поскольку зеленая стрелка горит, он имеет полное право совершить поворот, но давайте обратимся к правилу 16.9.

16.9 При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям.

Следовательно, водитель легкового авто должен дать дорогу мотоциклисту, однако мотоциклист не может увидеть, какой сигнал светофора включен со стороны приближающегося автомобиля, поэтому ему в любом случае следует быть осторожным и готовым скорректировать маневр в случае необходимости.

Правильный ответ

Следовательно, правильный ответ В. Мотоциклист должен убедиться, что ему уступают дорогу, и закончить маневр.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить виновника ДТП.

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