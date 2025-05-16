Кто имеет право продолжить движение? Тест на знание сигналов регулировщика

Регулировщики выходят на дороги, когда по каким-то причинам невозможно обеспечить распределение транспортных потоков на определенном участке. Однако эффективность их работы зависит от того, как хорошо водители помнят пункты ПДД, объясняющие жесты регулировщиков.

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Хорошо ли вы в них ориентируетесь, поможет проверить тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". В нем вам дается дорожная ситуация и нужно ответить, кто из водителей в ней имеет право продолжить движение.

На картинке с заданием мы видим перекресток и регулировщика на нем, который держит жезл в вытянутой вперед правой руке. А также трамвай, подъезжающий к нему с левой стороны и намеревающийся двигаться прямо. А еще велосипедиста сзади, который запланировал повернуть направо. И красный автомобиль впереди, водитель которого тоже сигнализирует о правом повороте. Кто может продолжить движение при этом сигнале регулировщика? Вот варианты ответа:

водитель красного автомобиля; велосипедист и водитель трамвая; велосипедист и водитель красного автомобиля; только водитель трамвая; только велосипедист; всем движение разрешается.

Прежде всего стоит обратить внимание, что светофоры на перекрестке работают. Но, поскольку здесь же стоит и регулировщик, ориентироваться нужно именно на его сигналы.

Чтобы выяснить, кто может проехать в этой ситуации, а кто должен ждать другого сигнала, нужно вспомнить пункт 8.8 действующих ПДД. Согласно ему, когда правая рука регулировщика вытянута вперед:

с левой стороны - разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам - во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

с правой стороны и спины - движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Из этого следует, что трамваю ехать дальше нельзя. В этой ситуации его водитель имеет право только повернуть налево, но туда колея не ведет. Велосипедисту в этой ситуации запрещается движение в любом направлении. А вот водителю красного автомобиля, как и трамвая, разрешается только одно направление. Но не налево, а направо. И как раз в этом направлении водитель и собирается проехать.

Следовательно, проехать дальше по выбранному направлению здесь может только водитель красного авто. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, где нужно было определить, кого должно пропустить красное авто.

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