Кого пропустит красное авто? Задание по ПДД

Во время движения по автодорогам водители должны правильно уступать друг другу дорогу, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Как нужно это делать безопасно, указывают действующие ПДД.

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А хорошо ли вы помните, по каким правилам водители должны пропускать друг друга? Проверить себя поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Ознакомьтесь с условиями задачи и скажите, кого в заданной ситуации должен пропустить водитель красного авто?

На картинке с заданием мы видим участок дороги, на котором встретились красная и белая легковушки, которые движутся друг другу навстречу. Обе хотят выполнить поворот в одну сторону. Для красного авто это поворот направо, для белого, соответственно – налево. При этом им обоим придется пересечь трамвайную колею, по которой в направлении движения белого авто едет трамвай. Кого здесь должен пропустить водитель красного автомобиля:

только трамвай; только белый автомобиль; должен уступить дорогу обоим; не должен давать дорогу никому.

В первую очередь, как всегда, обращаем внимание на тип перекрестка. Светофора на нем нет, а значит он нерегулируемый. Но дороги не равнозначны, ведь мы видим перед красным авто знак 2.1 "Главная дорога" с табличкой 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на главной находится именно водитель красной машины. Это означает, что он имеет преимущество перед водителем белой машины, который движется по второстепенной дороге.

А вот с трамваем дать ответ будет сложнее. На первый взгляд кажется, что трамвай также находится на второстепенной дороге, поэтому должен уступить красному авто. На самом деле трамвай находится и не на второстепенной дороге, и не на главной.

Все потому, что трамвайные пути находятся вне перекрестка, о чем также свидетельствует знак 1.20 "Перекресток с трамвайными путями", дополненный табличкой 7.3.1 направление действия. Таким образом, в соответствии с пунктом 17.3 действующих ПДД, вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев, когда трамвай выезжает из депо).

Это означает, что на перекрестке водитель красного автомобиля имеет преимущество перед водителем белого, но вне перекрестка он обязан уступить дорогу трамваю. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором надо было определить, можно ли совершить обгон в заданных условиях.

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