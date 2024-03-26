Кто должен уступить дорогу? Хитрая задача по ПДД по видео

Дороги – это динамичное пространство, где ежедневно пересекаются маршруты тысяч различных транспортных средств, поэтому участникам движения нужно понимать, кто имеет приоритет проезда. Когда дело доходит до практики, то четкое понимание правил дорожного движения становится залогом безопасности.

Иногда водители легковых автомобилей не хотят пропускать маршрутные транспортные средства, потому что они медленные и громоздкие. Но test_pdr.ua поделился тестовой задачей, которая поможет опытным водителям вспомнить, а новичкам понять то, как следует обращаться с общественным транспортом на дорогах.

Посмотрите на изображение. На нем вы увидите ситуацию, где водитель двигается прямо, но ему может перекрыть дорогу выезжающий с остановки общественный транспорт. Подумайте и ответьте на вопрос. Должен ли водитель легкого авто уступить дорогу автобусу?

А. Да, должен

Да, должен Б. Нет, не должен

Сначала у многих возникает мысль о том, что нужно прибавить скорости, чтобы обогнать автобус. Ведь авто двигается по прямой, поэтому зачем ему терять свое время и лишний раз останавливаться?

В то же время кто-то может вспомнить правило помехи справа и сделать вывод, что все же нужно пропустить автобус. Но давайте разбираться подробнее.

Во-первых, на изображении виден знак 5.45.1 Пункт остановки автобуса. Он отмечает начало посадочной площадки общественных транспортных средств.

Во-вторых, можно разглядеть знак 5.54 Конец плотной застройки. Он применяется в населенных пунктах для выделения предела окончания застроек, расположенной непосредственно вблизи проезжей части, чтобы отменить ограничение максимальной разрешенной скорости и позволить водителям двигаться в соответствии со стандартным скоростным режимом.

Следовательно, учитывая, что на изображении территория населенного пункта, а водитель автобуса выезжает с остановки можно руководствоваться правилом 17.4.

17.4

В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, начинающему движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение .

Согласно этому правилу, правильным является ответ А.

В то же время водители автобусов, микроавтобусов и троллейбусов, которые с помощью указателей известили участников движения о своих намерениях покинуть остановку, должны принять меры по предотвращению ДТП.

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