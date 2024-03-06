Кто должен проехать первым на перекрестке лесных дорог: задача по ПДД

Проезд перекрестков в городе и на участках с интенсивным движением регулируют дорожные знаки и светофоры – они существенно повышают безопасность передвижения. Но, к примеру, на лесных дорогах таких помощников водителям не найти. Знаете ли вы, как нужно себя вести, оказавшись в такой ситуации?

Задачу на знание правил проезда нерегулируемого перекрестка опубликовал телеграм-канал "А ты знаешь ПДД?". По условиям этой задачи два автомобиля – белый и синий – одновременно подъезжают к пересечению дорог. Какой из них должен проехать первым?

Чтобы решить эту задачу, следует обратиться к пункту 10.11 действующих Правил дорожного движения Украины. Согласно этому пункту, для транспортных средств, траектории движения которых пересекаются, а очередность проезда не оговорена настоящими Правилами, работает "правило правой руки". Это означает, что преимущество имеет водитель, транспортное средство которого приближается к другому с правой стороны.

На картинке, изображающей условия задачи, именно белый автомобиль находится справа от синего. А значит, водитель белого авто имеет преимущество и синий должен уступить ему дорогу. В таком случае оба автомобиля безопасно проедут перекресток и не нарушат при этом требования ПДД.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на проезд кругового перекрестка с участием трех машин.

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