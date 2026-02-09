Кому вы должны уступить дорогу? Задания по ПДД

Знание ПДД дает уверенность за рулем и позволяет быстро принимать правильные решения в сложных ситуациях. Регулярное повторение правил особенно важно, ведь со временем отдельные нюансы могут забываться.

Видео дня

Именно поэтому практические задания и разбор дорожных ситуаций является полезным способом поддерживать свои знания в актуальном состоянии. Так кому должен уступить дорогу водитель красного авто?

Кому обязан уступить дорогу водитель красного автомобиля?

водителю трамвая; водителю синего автомобиля; должен дать дорогу обоим; не должен давать дорогу никому.

Объяснение

Имеем круговой перекресток, обозначенный дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", и три транспортных средства. Водитель красного автомобиля уже движется по кругу, а водитель синего автомобиля и водитель трамвая въезжают на кольцо. Красный автомобиль перестраивается из левой полосы вправо, но это не влияет на ситуацию, поскольку он уже находится на кольце.

В соответствии с пунктом 16.12 Правил дорожного движения, водитель, который движется по круговому перекрестку, имеет преимущество перед транспортными средствами, въезжающими на круг. Следовательно, водитель синего автомобиля обязан уступить дорогу красному.

Касается ли это трамвая? В том же пункте 16.12 указано, что на любом нерегулируемом перекрестке трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, которые приближаются по равнозначной дороге – кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Таким образом, водитель трамвая, въезжая на кольцо, также должен уступить дорогу автомобилю, который уже движется по кругу.

Следовательно, водитель красного автомобиля не уступает дорогу никому. Правильный ответ – вариант 4.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.