Кому разрешена наименьшая скорость? Тест на знание ПДД

Ежедневно на дорогах возникают сотни ситуаций, где правильное решение зависит от знаний Правил дорожного движения. Для водителей, как новичков, так и опытных, регулярное повторение ПДД помогает не только успешно сдавать экзамены, но и действовать уверенно и безопасно в реальных условиях.

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Поэтому предлагаем проверить знания интересным тестом. Попробуйте определить, кому разрешено двигаться с наименьшей скоростью?

Кому разрешается движение с наименьшей скоростью в этой ситуации?

Водителю желтого автомобиля, который буксирует; Мотоциклисту; Водителю белой маршрутки; Водителю желтого авто и маршрутки; Максимальная скорость движения для всех одинакова.

Пояснение

Имеем участок дороги и четыре транспортных средства. Желтый автомобиль осуществляет буксировку зеленого, а мотоцикл и белая маршрутка просто едут прямо. Кто из них имеет наибольшее ограничение по скорости?

На самом деле эта задача довольно простая. Первое, что делаем – определяем, где движутся транспортные средства. В нашем случае они движутся в населенном пункте. Согласно пункту 12.4 Правил, максимальная скорость всех изображенных транспортных средств не должна превышать 50 км/ч. То есть для всех максимальная скорость одинакова на этом участке.

Но ведь здесь также есть буксировка. Очевидно, что буксировать на большой скорости нельзя. Возможно, скорость при буксировке должна быть меньше 50 км/ч, например 40? Нет.

Согласно пункту 12.7 Правил, при буксировке скорость также не должна превышать 50 км/ч.

Следовательно, получается, что максимальная скорость для всех изображенных транспортных средств одинакова.

Правильный ответ – вариант №5: максимальная скорость движения для всех одинакова.

OBOZ.UA ранее предлагал пройти еще один тест и определить, где остановка разрешена, а где - категорически запрещена.

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