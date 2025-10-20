Кому разрешен маневр? Тест для водителей

От того, насколько быстро водитель ориентируется в дорожной ситуации, зависит безопасность всех участников движения. Именно поэтому тесты на внимательность и логику стали популярным способом не только проверить знания правил, но и поддерживать умственную активность и реакцию.

Предлагаем попробовать интересный пример из практики – дорожную головоломку, которая на первый взгляд кажется простой, но на самом деле требует внимательного анализа. Кто же из двух водителей имеет право выполнить маневр – красный или желтый автомобиль?

Какого автомобиля имеет право выполнить задуманный маневр?

Только водитель желтого автомобиля; Только водитель красного; Оба имеют право; Оба не имеют права выполнить задуманный маневр.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Водитель красного намерен повернуть налево, а водитель желтого – развернуться.

Водителю красного автомобиля поворот налево в этой ситуации запрещен, поскольку это противоречит требованиям знака 3.23 "Поворот налево запрещен", который прямо запрещает такой маневр. Дополнительно знак "Направление движения по полосам" позволяет ему движение с правой полосы только прямо.

Зато более интересная ситуация у водителя желтого автомобиля. Согласно знаку "Направление движения по полосам", он может ехать прямо или повернуть налево, а также – развернуться, поскольку этот знак не запрещает разворот. Однако знак 3.23 "Поворот налево запрещен" – временный (желтый фон) и имеет преимущество над постоянными. Он временно запрещает именно поворот налево, но не разворот.

Итак, водитель желтой машины имеет право выполнить задуманный маневр, тогда как водитель красного – нет.

Правильный ответ: вариант №1 – только водитель желтого автомобиля.

