Кому должен дать дорогу водитель синего авто: тест на знание ПДД

Правильно уступать дорогу означает действительно заботиться о безопасности дорожного движения. Но помните ли вы, какие пункты ПДД и в каких ситуациях регулируют порядок проезда разных транспортных средств?

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Проверить себя можно с помощью теста от YouTube-канала "За! Правилами". Задача в нем очень конкретная – вы должны объяснить, кому должен дать дорогу водитель синего авто.

Итак, синий автомобиль, который является главным героем этой задачи, подъехал к перекрестку и планирует повернуть направо. В это время с правой стороны от него двигается велосипедист и едет прямо. А сразу за поворотом мы видим девушку, желающую в этом месте перейти улицу. При этом навстречу синему авто двигается красная машина, водитель которой сигнализирует о левом повороте, то есть хочет повернуть туда же, куда и его визави. Кому из них должен уступить герой этой задачи:

только красному автомобилю; только велосипедисту; велосипедисту и пешеходу; только пешеходу; должен дать дорогу всем; не должен давать дорогу никому.

Чтобы разобраться в этой ситуации, следует воспользоваться пунктом 16.2 действующих ПДД. Он указывает, что на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые двигаются прямо в попутном направлении.

Согласно этому пункту, оба водителя, которых мы видим в задаче, должны дать дорогу как велосипедисту, так и пешеходу. Точнее, водитель красного автомобиля должен уступить только пешеходу.

Впрочем, здесь вступает в силу также пункт ПДД 16.13. Он требует, чтобы перед поворотом влево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства давал дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или вправо. И в таком случае получается, что водитель синего автомобиля должен дать дорогу пешеходу и велосипедисту, а водитель красного автомобиля должен дать дорогу и пешеходу, и велосипедисту, и синему автомобилю.

Впрочем, поскольку в условии задачи речь шла только о синем авто, его водитель должен пропустить только пешехода и велосипедиста. Правилен третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу на то, кто имеет преимущество в движении.

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