Кому должен дать дорогу водитель красного авто: тест на знание ПДД

Тесты являются основной формой проверки знаний перед получением водительских прав. Они помогают понять, какие темы нуждаются в дополнительном изучении и где есть пробелы в знаниях. Для водителей, уже имеющих права, выполнение тестов – отличный способ усовершенствовать знания и стать более уверенными и искусными на дороге.

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Предлагаем проверить себя непростой задачей. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кому должен дать дорогу водитель красного автомобиля.

Какому автомобилю должен дать дорогу водитель красного автомобиля?

Только белому; только синему грузовику; должен дать дорогу обоим; не должен давать дорогу ни одному.

Объяснение

На рисунке изображен участок дороги и три автомобиля на ней. Грузовик едет прямо. Водитель белого автомобиля из средней полосы намерен перестроиться вправо, а водитель красного – с правой полосы влево.

Красный и белый автомобили выполняют одновременную перестройку, а при таких условиях согласно пункту 10.3 ПДД дорогу должен дать водитель транспортного средства, находящегося слева. То есть в нашей ситуации это водитель белого автомобиля.

Теперь водителю красного надо перестроиться на полосу, по которой двигается грузовик. А грузовик, в свою очередь, движется без изменения направления, и это уже другая ситуация, решение которой прописано в том же пункте правил. В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

То есть здесь уже водитель красного автомобиля должен дать дорогую водителю грузовика, который двигается без изменения направления движения.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Водитель красного авто должен дать дорогу только синему грузовику.

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