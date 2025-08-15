Компактный кроссовер Honda с известным именем показали на новых фото

Новый кроссовер Acura RSX от Honda вернул компактную модель с известным именем, которая была известна как недорогой спортивный автомобиль. Машину показали на новых официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, модель Acura RSX перестали производить в 2006 году. Автомобиль по цене от 20 000 долларов пользовался спросом как компактное купе со спортивным имиджем. Теперь машина получила необычного преемника.

Спустя 20 лет недорогая Acura для молодежи превратилась в пятидверный кроссовер. Вдобавок это теперь электромобиль.

Пока рассекретили концепт. Но серийный вариант, который ожидается в 2026 году, будет выглядеть почти так же. Несмотря на смену формата, можно отметить, что автомобиль выглядит довольно эффектно.

Сообщается, что машина получит полный привод и два электромотора. Однако мощность и запас хода пока не раскрывают. Прогнозируемая цена Acura RSX 2026 года – от $45 000.

