Недорогой внедорожник Peugeot получил новое имя и другой дизайн

Недорогой внедорожник Peugeot в кузове пикап опять выступил основой для новой модели Dodge. Автомобиль получил новое имя и другой дизайн. Машину уже рассекретили официально.

Вместе компании Dodge и Peugeot входят в концерн Stellantis. Новый Ram Dakota 2025 года возвращает на рынок знаменитое название, под которым ранее продавали доступный американский пикап. О машине рассказывает Motor1.

Новый внедорожник фактически является еще одним вариантом модели Peugeot Landtrek и будет соперничать на рынке с Toyota Hilux, Nissan Frontier и Chevrolet S10 Max. Ранее похожий ребэйджинг произвели с новыми Fiat Titano и Ram 1200 2024 года, которые также базируются на Landtrek.

От Peugeot пикап Ram Dakota в первую очередь отличается оформлением передней части, бамперами и другой светотехникой. Некоторые внешние панели, включая капот, тоже новые.

Покупателям могут предложить 200-сильный дизельный двигатель – это общий мотор для всех родственных моделей концерна. Но производитель пока не раскрывает технические подробности. Предсерийный вариант показали с аксессуарами для сурового бездорожья. Неизвестно, получит ли их товарный пикап.

