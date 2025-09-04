Кого вы должны пропустить? Тест на знание ПДД
Тесты на знание ПДД помогают проверить внимательность, скорость мышления и способность применять знания в практических ситуациях. Ведь в реальной жизни время на размышления ограничено, и от правильного решения зависит безопасность всех участников движения.
Эти задачи развивают логику, учат лучше понимать поведение на дороге и позволяют взглянуть на ситуации глазами водителя. Поэтому предлагаем проверить себя непростым тестом. Попробуйте быстро определить, кого должен пропустить водитель в указанной ситуации.
Кого должен пропустить водитель серого автомобиля в изображенной ситуации?
- Только пешехода;
- Только велосипедиста;
- Должен пропустить обоих;
- Не должен пропускать никого.
Объяснение
Перекресток нерегулируемый – без светофоров, но со знаками "Главная дорога" и табличкой "Направление главной дороги". Автомобиль находится на главной дороге и продолжает движение по ней.
Впрочем, это не главное. Решающей является норма из пункта 16.2 Правил дорожного движения, которая звучит так:
"Как на регулируемых, так и на нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении".
Правильный ответ
Согласно этому правилу, водитель серого автомобиля обязан уступить дорогу и пешеходу, и велосипедисту.
Итак, правильный вариант – №3: должен пропустить обоих.
Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:
- попробуйте определить, кто имеет преимущество в движении на перекрестке;
- решите задачу о том, водитель какого авто должен уступить дорогу;
- или подумайте, какое авто вторым проедет непростой перекресток.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.