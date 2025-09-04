Кого вы должны пропустить? Тест на знание ПДД

Тесты на знание ПДД помогают проверить внимательность, скорость мышления и способность применять знания в практических ситуациях. Ведь в реальной жизни время на размышления ограничено, и от правильного решения зависит безопасность всех участников движения.

Эти задачи развивают логику, учат лучше понимать поведение на дороге и позволяют взглянуть на ситуации глазами водителя. Поэтому предлагаем проверить себя непростым тестом. Попробуйте быстро определить, кого должен пропустить водитель в указанной ситуации.

Кого должен пропустить водитель серого автомобиля в изображенной ситуации?

Только пешехода; Только велосипедиста; Должен пропустить обоих; Не должен пропускать никого.

Объяснение

Перекресток нерегулируемый – без светофоров, но со знаками "Главная дорога" и табличкой "Направление главной дороги". Автомобиль находится на главной дороге и продолжает движение по ней.

Впрочем, это не главное. Решающей является норма из пункта 16.2 Правил дорожного движения, которая звучит так:

"Как на регулируемых, так и на нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении".

Правильный ответ

Согласно этому правилу, водитель серого автомобиля обязан уступить дорогу и пешеходу, и велосипедисту.

Итак, правильный вариант – №3: должен пропустить обоих.

