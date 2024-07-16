Kia увеличивает ажиотаж вокруг долгожданной недорогой модели

Долгожданный внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года – недорогая модель для самых практичных покупателей. Автомобиль готовят к премьере, а пока производитель увеличивает ажиотаж вокруг машины.

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Новый Kia Tasman показали на официальном видео. На данный момент большой внедорожник Kia Tasman держат в секрете, поэтому дизайн еще не показали полностью. Но на канале производителя пикап продемонстрировали в пестром камуфляже.

Машину ранее замечали в компании Ford Ranger и Toyota Hilux. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевых соперников в сегменте.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. В продажу поступит 200-сильный дизельный пикап с четырехцилиндровым двигателем. Возможно, в дальнейшем появится мощный V6. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

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