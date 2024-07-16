Новый кроссовер от Renault дешевле "Дастера" показали в сети в подробностях

Renault показала в сети модернизированную модель Dacia Spring 2025 модельного года. Это самый дешевый электрический кроссовер, который можно купить на европейском рынке. Автомобиль даже оказался доступнее более крупного "Дастера".

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Как напоминает OBOZ.UA, стоимость объявили от 18 900 евро. Но в некоторых европейских странах еще дешевле – от 16 900 евро. В Румынии же машина стоит минимум 10 990 евро благодаря многочисленным субсидиям.

Рестайлинг провели с учетом нового корпоративного стиля Dacia. Однако новый Spring сохранил компактные габариты и остался меньше в сравнении с бюджетным кроссовером Duster.

Электрический кроссовер Dacia Spring EV получил новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами. Модели расширили цветовую гамму и предложили другие колесные диски. Несмотря на то, что общий силуэт и линия остекления не изменились, все кузовные панели, включая двери, выполнены по новой штамповке.

В салоне Dacia Spring полностью изменилось оформление и отделочные материалы. Дизайн стал современнее, появился крупный монитор мультимедийной системы и цифровой щиток приборов. Мощность мотора, в зависимости от модификации, составляет от 44 до 64 л.с. Эти показатели после обновления не изменились.

Как и емкость батарейного блока (26 кВтч), который обеспечивает запас хода 220 км.

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