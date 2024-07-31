Kia отправила на дороги доступного соперника Skoda Octavia: появились живые фото

Новый седан Kia K4 2025 модельного года выступает в том же сегменте, что и Toyota Corolla или Skoda Octavia. Однако корейская модель должна получиться доступнее. Машину отправили на дороги для завершающих испытаний перед выходом на рынок.

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Детали стали известны Carscoops. Скоро новая Kia K4 поступит в продажу в США. Это один из основных рынков для модели, которая пришла на смену Kia Forte и Cerato. Однако теперь машину поймали на европейских дорогах.

Американские дорожные испытания уже завершены. В Европе машину катают в тестовом режиме под видом неизвестного автомобиля. Хотя компания ранее уже рассекретила дизайн седана.

Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это делает седан похожим на купе.

В моторной линейке есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Цена Kia K4 2025 еще не объявлена. Kia Forte, которому новинка пришла на смену, стоит 20 000 долларов, родственная Hyundai Elantra – около 22 000. Вот и ориентиры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новую модель Kia, которая будет соперничать с Peugeot и Opel.