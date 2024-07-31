Против Peugeot и Opel: новый доступный кроссовер Kia выходит на рынок. Фото

Долгожданный доступный кроссовер Kia EV3 2024 года выходит на рынок. Новинка будет соперничать с электрическими моделями Peugeot и Opel. Ранее автомобиль с довольно эффектным дизайном представили официально.

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Новый Kia EV3 – это самый дешевый электрокар, который корейская компания планирует отправить в продажу в 2024 году на глобальный рынок. Цена Kia EV3 в Европе – около 33 000 евро. Детали сообщает Motor.es.

Новая модель Kia EV3 ранее попадалась в ходе дорожных испытаний. Но дизайн уже раскрыли полностью. Машина очень похожа на концепт – новый Kia EV3 отправится в производство с довольно футуристичной внешностью.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч. Со временем в линейке появится более мощная модификация.

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