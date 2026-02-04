Бюджетник Suzuki Jimny показали с чужим дизайном в стиле Toyota

Известный бюджетный внедорожник Suzuki Jimny с помощью пакета доработок превратили в уменьшенную копию классической Toyota Land Cruiser 70. Авторы разработали стильный пакет визуальных модификаций для изменения дизайна.

Об этом стало известно Carscoops. Маленький японский внедорожник получил набор аксессуаров под названием 70YO.70. Это имя намекает на Land Cruiser 70. Сходство заметно и в дизайне.

Полный комплект доработок включает переднюю фальшрадиаторную решетку, фары и фонари, капот. Также можно заказать другие амортизаторы и покрышки для бездорожья. Тюнинг Suzuki Jimny в исполнении 70YO.70 повысил цену машины до 28 000 долларов.

Интересно, что на фоне сотрудничества с Suzuki компания Toyota ранее интересовалась моделью Jimny, чтобы продавать бюджетный внедорожник под своим брендом. Производители давно обмениваются не только техническими наработками, но и целыми автомобилями, чтобы расширять модельный ряд друг друга.

Но в Suzuki отказались от предложения, отметив, что Jimny является частью ДНК производителя, и поэтому должен нести на себе только родной логотип.

