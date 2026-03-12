Kia отказалась от своего недорогого кроссовера по одной причине. Фото

Среди моделей Kia много недорогих кроссоверов. Это самые популярные автомобили на рынке, однако некоторые из них все же не вписываются в современные условия. Производитель нашел причину, по которой отказался от такой машины.

Видео дня

Ранее модель Kia Niro была представлена несколькими вариантами: гибрид, плагин-гибрид, электромобиль. Carscoops стало известно, что последнюю модификацию убрали из линейки с модернизацией автомобиля.

Электромобиль Kia Niro разработали на базе модели с ДВС, поэтому технологически этот кроссовер уступает самым новым EV. Вдобавок производитель активно работает именно в электрическом направлении, поэтому свободное место в линейке будет занято быстро.

Также медиа ранее сообщали, что плагин-гибрид Kia Niro перестанут продавать с 2026 года. Отмечалось, что пока о таком решении объявили для рынка США, где покупатели теряют интерес к гибридам с подзарядкой.

Новый Niro после рестайлинга получил современные бамперы, а светотехника стала более геометричной. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека. Линейка двигателей Kia Niro представлена гибридными вариантами мощностью 140 и 180 л.с.

OBOZ.UA уже рассказывал про электрический кроссовер от Honda, производство которого отменили еще до начала.