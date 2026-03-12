Honda отменила производство нового недорогого кроссовера

Новый кроссовер Acura RSX от Honda должен был стать самым дешевым электромобилем подразделения. Однако производство такой модели решили отменить.

Модель Acura RSX должна была вернуть компактный автомобиль с известным именем. Ранее эта машина была известна как недорогая спортивная модель. Как стало известно Motor1, производитель изменил свои планы.

Acura RSX перестали производить в 2006 году. Автомобиль по цене от 20 000 долларов пользовался спросом как компактное купе со спортивным имиджем. Ожидалось, что машина получит преемника в виде пятидверного кроссовера с электрической силовой установкой.

Ранее рассекретили концепт. Но серийный вариант для 2026 года должен был унаследовать эффектный дизайн. Прогнозируемая цена Acura RSX – от $45 000.

Хотя теперь это не имеет смысла. Honda отреагировала на невысокий спрос в сегменте EV, поэтому новая RSX в производство не отправится. От разработки нескольких других электрокаров тоже отказались.

