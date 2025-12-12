Какой разворот разрешен? Задание по ПДД

Тестовые задания по правилам дорожного движения формируют навык быстро анализировать дорожную обстановку и принимать решения. Особенно полезны задачи на определение разрешенных маневров.

Подобные упражнения позволяют отработать логику правил, проверить внимательность и избегать ошибок в реальных условиях. Рассмотрим один из таких примеров, где важно оценить каждую деталь, прежде чем выбрать правильную траекторию. Определите, какой вариант разворота разрешается водителю синего автомобиля.

Какой вариант разворота разрешается водителю синего автомобиля?

вариант разворота А; вариант разворота Б; оба варианта разрешаются; оба варианта запрещаются.

Объяснение

Имеем участок дороги и синий автомобиль на этом участке. Водитель хочет развернуться, и для этого ему предлагаются две траектории.

Начнем с траектории А. Это обычная траектория для разворота, но важной деталью является то, что она проходит через пешеходный переход, что обозначается соответствующим дорожным знаком. Пункт 10.7 Правил устанавливает, что запрещается разворачиваться на пешеходных переходах и ближе чем 10 м от них с обеих сторон. Исключением является случай разрешенного разворота на перекрестке, но это не наш случай, поскольку траектория А не проходит через перекресток.

Траектория Б – это движение задним ходом до автобусной остановки, обозначенной соответствующим дорожным знаком, и дальнейший разворот в этом месте. Опять обращаемся к пункту 10.7 Правил, и никакого запрета разворота в пределах остановок маршрутных транспортных средств нет. Пункт 10.10 ПДД дает список мест, где запрещается движение задним ходом, но остановки маршрутных транспортных средств мы здесь не увидим.

Поэтому траектория Б в изображенной ситуации не запрещается.

Правильный ответ – 2.

