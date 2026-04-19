Какой поворотник надо включить? Непростой для водителей

Тесты по ПДД полезны тем, что помогают понимать логику дорожных ситуаций. Именно благодаря таким заданиям водитель учится предугадывать действия других участников движения и не создавать опасных маневров из-за неправильных сигналов.

Видео дня

В этой ситуации главный вопрос заключается в том, какой указатель поворота нужно включить во время разворота. Подобные случаи часто путают водителей.

Какой сигнал поворота обязан включить водитель красного автомобиля в этой ситуации?

левый указатель поворота; правый указатель поворота; сначала правый, потом левый; можно любой; включать поворотник не обязательно.

Пояснение

Имеем перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Водитель красного автомобиля на этом перекрестке намерен развернуться, и у него также не включен поворотник, но это потому, что нам нужно выяснить, какой же сигнал включить.

Мы видим, что траектория разворота проходит таким образом, что водитель сначала сворачивает направо, чтобы получить больший радиус разворота, то есть развернуться за один раз. Здесь, пожалуй, и есть главный вопрос: раз водитель фактически сначала поворачивает направо, то должен ли он об этом сообщить правым указателем поворота, а потом, когда будет выравнивать машину и поворачивать налево, уже включать левый сигнал?

Итак, если водитель включает правый указатель поворота. Водитель желтого автомобиля это видит. Он понимает, что красный автомобиль будет поворачивать направо. Кстати, еще одной деталью является то, что на этом перекрестке дорогу должен дать именно водитель желтого автомобиля, поскольку он, как мы можем видеть, выезжает с грунтовой дороги. В таком случае траектории их движения не пересекаются, и водитель желтого автомобиля продолжает движение в своем задуманном направлении. Водитель красного авто начинает выравнивать автомобиль и крутить руль влево. И тут их траектории могут неожиданно для обоих пересечься. А это может привести к очень неприятной ситуации.

В пункте 9.2 правил четко сказано, что перед началом движения или перестроением, перед поворотом или разворотом водитель должен включить указатель поворота именно соответствующего направления.

Соответствующий сигнал для разворота – это левый указатель поворота. Именно его и должен включить водитель красного автомобиля.

Однако, конечно, это надо делать заранее.

Правильный ответ – №1.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.