В Таганроге после ракетного удара горит автозавод, где делали дроны: черный дым столбом. Фото и видео

В ночь на 19 апреля в российском Таганроге, что в Ростовской области, прогремели взрывы: регион находился под ракетной атакой. Жители города после взрывов наблюдали дым и пожар в районе Таганрозского автомобильного завода.

Там производят дроны для оккупационной армии. О ракетной атаке и ее последствиях рассказали в Telegram-канале Exilenova+.

Что известно

О ракетном ударе по Таганрогу в Exilenova+ написали в 04:45.

Уже через пять минут там уточнили: над городом после атаки поднимается столб дыма.

Довольно быстро также появились кадры с источником задымления.

"Масштабный пожар на объекте в Таганроге после ракетного удара", – подписали яркий кадр в Exilenova+.

Интрига относительно того, какой именно "объект" был поражен, сохранялась недолго. Согласно выводам OSINT-аналитиков, вероятнее всего под атакой оказался Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) – российское предприятие, на котором когда-то собирали легковые и грузовые автомобили разных марок.

О попадании по ТаГАЗу, по данным Exilenova+, писали также местные паблики.

В последние годы из-за финансовых проблем предприятия там произошло "перепрофилирование": на территории завода сейчас производят дроны для армии РФ.

"На территории ТаГАЗа расположено ООО "Атлант Аэро", который выпускает ударно-разведывательные дроны "Молния" и комплектующие для БпЛА "Орион", – говорилось в заметке Exilenova+.

Реакция российских властей

Первой атаку признала глава Таганрога Светлана Камбулова. Она заявила о "незначительных повреждениях нескольких объектов". Они были настолько "незначительными", что пришлось перекрывать движение транспорта в районе авиазавода имени Бериева, расположенного неподалеку от ТаГАЗа.

Через 20 минут спустя атаку подтвердил и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уже не рассказывал о "незначительных повреждениях": чиновник написал о "тяжелых последствиях".

По его словам, в Таганроге ранены трое россиян.

"Пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений", – заявил Слюсарь.

Не первое поражение

На пресловутый бывший автозавод, а ныне – производство "Атлант Аэро", Силы обороны Украины обращают внимание уже не впервые. По территории предприятия прилетало по меньшей мере дважды.

Один из ударов состоялся в ночь на 25 ноября прошлого года.

"Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов", – описывали тогда в Генштабе последствия атаки по "Атлант Аэро" и еще одной "жирной" цели – авиаремонтному заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

Вторая атака произошла в ночь на 13 января: тогда на завод также летели именно ракеты.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 13 января, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро" (г. Таганрог, Ростовская область, РФ). "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион", ––отмечалось в сообщении.

Через несколько дней в ГШ уточнили результаты повторной атаки: повреждения получил цех конечной сборки БпЛА, два производственных цеха, а также административное здание предприятия.

Что удалось "сломать" производителю дронов для оккупационной армии на этот раз – пока не известно.

По оценкам СБС, только от недавних ударов по нефтегазовой инфраструктуре РФ (прежде всего, в Ленинградской области) агрессор ежедневно теряет по 100 млн долларов.

