Какой поворот разрешен? Тест для опытных водителей

Знание и соблюдение ПДД помогает избегать аварийных ситуаций, быстро ориентироваться на перекрестках и принимать принимать решения во время управления автомобилем. Регулярное прохождение тестов по ПДД тренирует внимательность и учит замечать детали, которые могут повлиять на безопасность.

Видео дня

Именно поэтому сегодня предлагаем рассмотреть очередной тест, который поможет проверить вашу логику и знание дорожных знаков. Куда разрешается повернуть водителю зеленого автомобиля в этой ситуации?

Куда разрешается повернуть водителю зеленого автомобиля в этой ситуации?

только направо; только налево; оба поворота разрешаются; оба поворота запрещаются.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехал зеленый автомобиль. Водителю доступны два варианта маневра – поворот направо или налево. То, что водитель не включил сигнал поворота, в рамках этой задачи не учитывается.

Ключевую роль играет дорожный знак, установленный перед первым перекрестком – знак 4.1 "Движение прямо". Этот знак разрешает движение только прямо через тот перекресток, перед которым он установлен. В то же время он не запрещает поворот направо на прилегающие территории (дворы, АЗС и т.д.), но только при условии, что это именно прилегающая территория, а не перекресток.

В нашей ситуации водитель на первом перекрестке хочет повернуть направо не на прилегающую территорию, а именно на другую дорогу. Следовательно, такой поворот запрещен.

Однако важно учесть, что на схеме изображены два перекрестка. Действие знака 4.1 распространяется только на тот перекресток, перед которым он установлен. На следующем перекрестке требования этого знака уже не действуют.

Поэтому на втором перекрестке водитель может выполнить разрешенный маневр – в нашем случае это поворот налево.

Правильный ответ: 2 – только налево.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, может ли водитель грузовика выполнить разворот.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.