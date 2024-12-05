Какой маленький кроссовер будет самым лучшим в 2025 году: эксперты назвали модель

Компактные кроссоверы обладают множеством преимуществ. Они надежны, доступны, качествены и обладают хорошей маневренностью. Kia EV3 показывает, как электрокары могут объективно превосходить работающие на топливе автомобили в большинстве действительно важных аспектов.

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Эксперты провели детальный анализ рынка и назвали лучший компактный кроссовер. Детали рассказало издание The Car Expert.

Обычные хэтчбеки освобождают место автомобилям в стиле внедорожников – хотя большинство из них никогда не увидят дорожного покрытия сложнее гравийной дорожки. Как и в случае с большими транспортными средствами, покупатели компактных авто часто выбирают модели, расположенные выше над дорогой и имеющие более громоздкий стиль – даже если они не практичнее и не просторнее эквивалентного хэтчбека.

В сегменте малых кроссоверов появилось много новых моделей.

В этом году в топ лучших вошли:

Alfa Romeo Junior; BMW iX2; BMW X2; Dacia Duster; Dacia Spring; Fiat 600; Kia EV3; Lexus LBX; MG ZS; Smart #3; Volvo EX30.

Лучший новый малый автомобиль и чемпион в своем классе – Kia EV3 (84%)

Kia EV3 стал оптимальным выбором в этой категории. Как и во всех последних электрических моделях Kia выбрала нетрадиционный и футуристический стиль, но это не умаляет функциональности.

EV3 является не просто еще одним новым автомобилем от Kia, поднимающим планку – он показывает, как электромобили могут объективно превосходить бензиновые авто. Это компактный внедорожник с большим пространством в салоне и багажнике, чем у многих больших автомобилей. Он плавный, тихий, комфортный и изысканный в управлении. У него более чем достаточный запас заряда для ежедневных поездок. Kia EV3 содержит большое количество стандартного комплекта по очень конкурентоспособной цене.

Kia EV3 является последним успехом в длинной линии электрических малых кроссоверов империи Hyundai/Kia – Hyundai Kona Electric выиграл эту награду в прошлом году, а Kia Niro EV – годом ранее, а предыдущее поколение Kia e-Niro все еще остается одним из лучших подержанных малых электромобилей, которые вы можете купить.

Чемпион класса бензин/дизель/гибрид – Ford Puma (76%)

Ford Puma является самым продаваемым автомобилем в Великобритании в 2024 году. Этот внедорожник с мягким бензиновым гибридом получил высокую оценку за удивительную практичность, особенно за объем багажника и компоновки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что специалисты назвали лучшие подержанные кроссоверы.

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