Практично и недорого: специалисты назвали лучшие б/у кроссоверы

Большие практичные кроссоверы являются идеальным выбором, когда необходимо купить автомобиль для семьи. На вторичном рынке такие модели можно купить недорого. Специалисты назвали лучшие б/у машины.

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На вторичном рынке много подобных недорогих б/у кроссоверов, и это привлекает самых практичных покупателей. Эксперты Auto Express назвали лучших. В списке выделили восемь лучших кроссоверов для семьи.

Лучшие б/у кроссоверы в 2024 году:

Kia Sorento 3 поколения; Skoda Kodiaq 1 поколения; Volvo XC90 2 поколения; Lexus RX 4 поколения; Audi Q7 1 поколения; SEAT Tarraco; Land Rover Discovery 5 поколения; Peugeot 5008.

Некоторые из представленных автомобилей принадлежат премиальному сегменте. С точки зрения стоимости также важен размер – в списке есть довольно крупные автомобили.

Тем не менее, на рынке б/у автомобилей цены намного ниже. Специалисты как раз составляли список для тех покупателей, которые ищут следующую машину на вторичке.

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