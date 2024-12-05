Практично и недорого: специалисты назвали лучшие б/у кроссоверы
Большие практичные кроссоверы являются идеальным выбором, когда необходимо купить автомобиль для семьи. На вторичном рынке такие модели можно купить недорого. Специалисты назвали лучшие б/у машины.
На вторичном рынке много подобных недорогих б/у кроссоверов, и это привлекает самых практичных покупателей. Эксперты Auto Express назвали лучших. В списке выделили восемь лучших кроссоверов для семьи.
Лучшие б/у кроссоверы в 2024 году:
- Kia Sorento 3 поколения;
- Skoda Kodiaq 1 поколения;
- Volvo XC90 2 поколения;
- Lexus RX 4 поколения;
- Audi Q7 1 поколения;
- SEAT Tarraco;
- Land Rover Discovery 5 поколения;
- Peugeot 5008.
Некоторые из представленных автомобилей принадлежат премиальному сегменте. С точки зрения стоимости также важен размер – в списке есть довольно крупные автомобили.
Тем не менее, на рынке б/у автомобилей цены намного ниже. Специалисты как раз составляли список для тех покупателей, которые ищут следующую машину на вторичке.
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