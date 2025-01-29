Бюджетный кроссовер Fiat по цене Renault Duster отправился в продажу. Фото

Новый бюджетный кроссовер Fiat Grande Panda 2025 модельного года наконец-то отправился в продажу по цене Renault Duster. Долгожданный автомобиль показали на фото.

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В основе модели Fiat Grande Panda – наработки Peugeot, Opel и других компаний Stellantis. Но дизайн уникальный. Подробности сообщили на сайте производителя.

Интересно, что внешность выполнили не в духе концепта 2019 года Fiat Centoventi. Хотя в компании подтверждали, что машина с такой внешностью отправится в производство. Возможно, производитель подготовит премьеру еще одной модели в линейке.

А непосредственно новый Fiat Grande Panda выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо. Новый Fiat (завод в Сербии начал работу) будут продавать параллельно с актуальной Panda итальянского производства, которая продержится на конвейере как минимум до 2030 года.

Покупатели смогут приобрести электрическую Fiat Grande Panda (113 л.с., 44 кВтч и 320 км запаса хода) по цене от 25 000 евро.

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