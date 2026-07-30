Какого велосипедиста нужно пропустить? Тест на знание ПДД
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На дороге велосипедисты должны соблюдать не только общие правила проезда перекрестков, но и отдельные требования, касающиеся велосипедных дорожек. В предложенной ситуации водитель синего автомобиля поворачивает налево, а его траекторию пересекают два велосипедиста.
Первый едет по велосипедной дорожке, а второй движется навстречу автомобилю прямо. Чтобы определить очередность проезда, нужно отдельно рассмотреть положение каждого участника движения. Попытайтесь выбрать правильный вариант, прежде чем читать объяснение.
Какого велосипедиста нужно пропустить?
- Пропустить только велосипедиста №1.
- Уступить дорогу только велосипедисту №2.
- Пропустить обоих велосипедистов.
- Не уступать дорогу никому.
Велосипедист №1 пересекает проезжую часть по велосипедной дорожке. На первый взгляд может показаться, что водитель автомобиля обязан его пропустить, однако важно место пересечения дороги.
В данной ситуации велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка. Согласно пункту 6.5 ПДД, в таком случае именно велосипедист должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге.
Следовательно, перед велосипедистом №1 преимущество имеет водитель синего автомобиля.
Водитель синего автомобиля и велосипедист № 2 приближаются друг к другу в противоположных направлениях. Знаков приоритета в этой ситуации нет, поэтому они находятся на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог.
Синий автомобиль поворачивает налево, тогда как велосипедист № 2 продолжает движение прямо. Согласно правилам, водитель нерельсового транспортного средства перед поворотом налево должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся навстречу прямо или поворачивающим направо.
Поэтому водитель автомобиля обязан подождать, пока велосипедист № 2 проедет перекресток.
Правильный ответ
Водитель синего автомобиля имеет преимущество перед велосипедистом №1, но должен уступить дорогу велосипедисту №2, который движется навстречу прямо.
Следовательно, правильный вариант – №2: пропустить только велосипедиста №2.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто из водителей нарушает правила, съезжая с кольца.
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