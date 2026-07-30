Какого велосипедиста нужно пропустить? Тест на знание ПДД

На дороге велосипедисты должны соблюдать не только общие правила проезда перекрестков, но и отдельные требования, касающиеся велосипедных дорожек. В предложенной ситуации водитель синего автомобиля поворачивает налево, а его траекторию пересекают два велосипедиста.

Видео дня

Первый едет по велосипедной дорожке, а второй движется навстречу автомобилю прямо. Чтобы определить очередность проезда, нужно отдельно рассмотреть положение каждого участника движения. Попытайтесь выбрать правильный вариант, прежде чем читать объяснение.

Какого велосипедиста нужно пропустить?

Пропустить только велосипедиста №1. Уступить дорогу только велосипедисту №2. Пропустить обоих велосипедистов. Не уступать дорогу никому.

Велосипедист №1 пересекает проезжую часть по велосипедной дорожке. На первый взгляд может показаться, что водитель автомобиля обязан его пропустить, однако важно место пересечения дороги.

В данной ситуации велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка. Согласно пункту 6.5 ПДД, в таком случае именно велосипедист должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге.

Следовательно, перед велосипедистом №1 преимущество имеет водитель синего автомобиля.

Водитель синего автомобиля и велосипедист № 2 приближаются друг к другу в противоположных направлениях. Знаков приоритета в этой ситуации нет, поэтому они находятся на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог.

Синий автомобиль поворачивает налево, тогда как велосипедист № 2 продолжает движение прямо. Согласно правилам, водитель нерельсового транспортного средства перед поворотом налево должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся навстречу прямо или поворачивающим направо.

Поэтому водитель автомобиля обязан подождать, пока велосипедист № 2 проедет перекресток.

Правильный ответ

Водитель синего автомобиля имеет преимущество перед велосипедистом №1, но должен уступить дорогу велосипедисту №2, который движется навстречу прямо.

Следовательно, правильный вариант – №2: пропустить только велосипедиста №2.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто из водителей нарушает правила, съезжая с кольца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.