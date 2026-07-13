Кто нарушает ПДД, съезжая с кольцевой развязки? Тест для водителей

Кольцевые развязки часто вызывают споры среди водителей. Одни убеждены, что съезжать с кольца можно только с крайней правой полосы. Другие считают, что выезд разрешен и с других полос, если это не запрещено знаками или разметкой.

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Именно такая ситуация изображена в этом тесте. На кольцевом перекрестке движутся три автомобиля – красный, синий и желтый. Все они съезжают с кольца, но делают это с разных полос. Необходимо определить, кто из них нарушает Правила дорожного движения.

Кто нарушает ПДД, съезжая с кольца?

Только водитель желтого автомобиля. Водители желтого и синего автомобилей. Только водитель красного автомобиля. Только водитель синего автомобиля. Все водители нарушают правила. Никто не нарушает правила.

Что говорят правила

Перед поворотом или разворотом водитель обычно должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Именно это правило многие вспоминают в первую очередь, когда видят, что синий и желтый автомобили съезжают с кольца не с правой полосы.

Однако для круговых перекрестков есть отдельное уточнение. Въезд на кольцо разрешается с любой полосы, если иной порядок движения не определен дорожными знаками или разметкой.

А вот в случае выезда с кольца важен пункт 10.5 ПДД. Проще говоря, с кольцевого перекрестка можно съезжать с любой полосы, если нет знаков или разметки, устанавливающих иной порядок движения. Но при этом водитель не должен создавать препятствий транспортным средствам, движущимся справа от него.

В данной ситуации таких знаков или разметки нет. Следовательно, сам факт того, что синий автомобиль съезжает со средней полосы, а желтый – с левой, еще не является нарушением.

Поскольку все три автомобиля съезжают с кольца, каждый водитель должен был бы заблаговременно включить правый поворотник. На изображении этого может быть не видно, но для правильного выполнения маневра сигнал поворота необходим.

Также на кольцевых перекрестках водители иногда используют левый поворотник, чтобы показать, что продолжают движение по кольцу и не съезжают на ближайшем съезде. Это распространённая практика, хотя водителям всё равно нужно внимательно следить за ситуацией вокруг и не создавать препятствий другим.

Правильный ответ

В этой ситуации никто из водителей не нарушает правила.

Правильный вариант – 6. Никто не нарушает правила.

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