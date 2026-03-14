Каким будет самый дешевый электрический седан BMW. Фото

Новая BMW 3-Series 2027 модельного года станет близким родственником самого дешевого электрического седана бренда. Уже известно, что подготовили в компании для своей самой современной линейки.

Вариант BMW i3 – это как раз электрическая машина. Интересно, что внешность будет пересекаться с моделью BMW 3-Series. Свой вариант дизайна показали на странице Sugardesign в Instagram.

Новая BMW i3 2027 дебютирует совсем скоро – 18 марта. Электромобиль BMW выполнят в новом стиле Neue Klasse. Это дизайн с отсылками к классическим автомобилям производителя.

Новинке дали имя i3 – ранее так назывался компактный электрический хэтчбек. А непосредственно новая BMW 3-Series с ДВС дебютирует до конца 2026 года. Несмотря на почти идентичный дизайн кузовов и интерьеров, машины построены на разных платформах.

Кроме бензиновых и электрических модификаций стандартной машины (с кузовами седан и универсал), в линейке появятся варианты BMW M3 и BMW iM3 (возможное название). Это также два разных авто – с ДВС и электромоторами.

